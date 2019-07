Ultimo in concerto allo Stadio San Paolo di Napoli

Sabato 13 giugno 2020 appuntamento con la grande musica allo Stadio San Paolo di Napoli per il concerto di Ultimo. L'artista romano ha annunciato le date del suo tour negli stadi, che comprende anche la tappa partenopea.

I prezzi dei biglietti per assistere all'evento vanno dai circa 36 euro per il Prato ai 69 per la Tribuna Posillipo superiore numerata.

Con il suo tour negli stadi, Ultimo sosterrà l’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita.