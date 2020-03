"Un metro da te - l'arte come sanazione": concerto streaming per il Cotugno

“Un metro da te “

L'Arte come Sanazione

25 Marzo 2020 ore 18:00



“Diretta streaming per il Cotugno”



Il 25 marzo il pianista napoletano, Danise “lo scugnizzodeljazz”, farà un

concerto in streaming con tanti ospiti per ringraziare i nostri Angeli.



Ci sarà una raccolta fondi per Azienda Ospedaliera dei Colli in collaborazione con “Progetto Piano” di Alberto Napolitano.



Un modo per dimostrare a tutti coloro che stanno in prima linea che noi siamo con loro e loro sono con noi.



L’Arte è un veicolo per sanare il mondo, unire le coscienze e dimostrare solidarietà soprattutto in questo periodo di emergenza.



Ci saranno molti artisti che hanno aderito con un video messaggio musicale durante la diretta : Alessandro Tedesco, Alfredo Verdini, Antonio Onorato, David Pastor, Desirèe Nobile, Gennaro Porcelli, Gigio Rosa, Giovanna Scarfò, Giuseppe Rocca, Lucariello, Marco Morabito, Marco Zurzolo, Massimo Moriconi, Michele Misale.



La raccolta fondi verrà fatta attraverso l’IBAN ufficiale del Cotugno:



Azienda Ospedaliera dei Colli

Partita Iva e Codice Fiscale: 06798201213

IBAN: IT14S0200803434000101219735

CAUSALE: Destinato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli UDT

