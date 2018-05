CONCERTO "LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI E PULLCENELLA" di Marco Traverso.

Per la Rassegna "LE NOTE DEL CHIOSTRO" nel BELLISSIMO COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE, piazza San Gaetano 316, (VIA TRIBUNALI NAPOLI), sabato 12 maggio 2018 ore 20.00, l’Ensemble “Amici del ‘700 Napoletano” Pulcinella sulle note di Vivaldi declamerà i versi in napoletano dei sonetti.

Nei panni del nobiluomo troviamo Amedeo Colella, che tra un brano e l'altro, racconterà aneddoti della storia napoletana; mentre il Pulcinella sarà interpreta da Maurizio Murano. “