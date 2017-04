Concerto di Pasqua diretto da Keith Goodman

Concerto di Pasqua presso la Chiesa di S. Tommaso a Capuana (detta di S.Ciro) in Via dei Tribunali 216, in collaborazione con "Associazione Sisto Riario Sforza"

Musiche di Vivaldi, Pergolesi, Kodaly, Mozart.

Filomena Scala, soprano.

Massimiliano Sebastiano, tenore.

Donato Inglese, cornista.

Coro Vox Artis - Orchestra San Giovanni

Keith Goodman, direttore.

Contributo d'ingresso: 10 euro.