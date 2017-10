O sole mio: l’Ensemble “Amici del ‘700 Napoletano” in concerto

Nel BELLISSIMO COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE, piazza San Gaetano 316, (VIA TRIBUNALI NAPOLI) DECUMANO MAGGIORE, per il mese di OTTOBRE nei sabati 7-14-21-28 ALLE ORE 18 l’Ensemble “Amici del ‘700 Napoletano” (Mandolino- Flauto - Viola – Pianoforte- Percussioni) con CANTANTE SOPRANO si esibirà in CONCERTO “‘O SOLE MIO ”.

Con brani da Paisiello a 'O Sole Mio passando tra i più grandi compositori napoletani. Questo concerto vuole essere un viaggio nella produzione musicale strumentale e vocale dal ‘700 al ‘900, passeggiando con disinvoltura dalle arie di Giovanbattista Pergolesi alla canzone di Tosti, da un affascinante Donizetti ad una trascinante TARANTELLA e passando per i versi di Salvatore Di Giacomo.

Il Programma prevede Canzone Classica Napoletana come: Io te voglio bene assaje; 'A vucchella; Reginella; Me voglio fa na casa; Funiculi Funiculà; O Paese d’ O’ Sole; Tarantella; O' sole mio…… Durata 50' minuti

Gallery