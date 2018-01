Napulitanata, Concerto Numero 100

Napulitanata fa 100! Non perdere l'occasione di prendere parte al centesimo spettacolo di Napulitanata. Immergiti nella musica della nostra terra, in un contesto surreale e suggestivo.

Per l'occasione premiamo i nostri visitatori: per ogni prenotazione di almeno 5 persone, 1 ingresso sarà omaggio.



Si esibiranno:

Alessandro Colmaier - voce, chitarra e tammorra

Pasquale Cirillo - pianoforte

Mimmo Matania - fisarmonica



Repertorio: musica popolare (con tammurriata) e classici napoletani

Dove: locali di Napulitanata, Piazza Museo 10 (porticato Galleria Principe)

Garage convenzionato: Garage Cavour, Piazza Cavour, 34

Ingresso: 10,00 €

Include: calice di vino e stuzzichini



Info: 348 998 3871 / info@napulitanata.com