Al San Carlo Danilo Rea e il Coro di Voci Bianche in concerto per il Santobono

Giovedì 14 dicembre alle ore 20 Danilo Rea sarà ospite del “Concerto di Natale per il Santobono” al Teatro di San Carlo. Il noto pianista sarà protagonista di una “improvvisazione” allo strumento nel corso della serata che vedrà l’esibizione del Coro di Voci Bianche del Lirico diretto da Stefania Rinaldi.

Con Luigi Del Prete pianoforte, Pasquale Maddaluno contrabbasso, Ileana Termini sax soprano e Angela Malagisi solista, il programma spazierà tra un medley natalizio e “A little jazz mass” di Bob Chilcott, e ancora tra standard jazz e un finale gospel con “Oh, Happy day”. Parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza in favore della Fondazione Santobono Pausilipon onlus. Già in passato Rea ha partecipato all’appuntamento di musica e solidarietà promosso dal San Carlo.

Programma

Bob Chilcott, Irish Blessing

Bob Chilcott, A Little Jazz Mass

Meedley Natalizio

Richard Smallwood, I Love the Lord

Hugh Martin / Ralph Blane, Have Yourself a Little Merry Christmas

Harold Arlen / E.Y. Harburg, Over the Rainbow

Gospel, Oh, Happy Day

Biglietti da 10 a 25 euro

Info e biglietteria: 0817972331

www.teatrosancarlo.it

Teatro di San Carlo – via San Carlo 98f, Napoli