Concerto "Un Natale Napoletano" del M°Carmine De Domenico

In occasione delle festività natalizie, il 26 dicembre alle 19, don Stefano Rega, parroco della chiesa San Nicola di Bari sita a Giugliano in Campania (Na), ospiterà il Concerto “Un Natale Napoletano”, a ingresso gratuito, eseguito dal M°Carmine De Domenico

accompagnato dai suoi eccellenti musicisti:



Chitarra: Carmine Terracciano

Fisarmonica: Sasà Piedepalumbo

Percussioni Domenico Monda

Service Audio & Luci Antonio Maione



Il concerto “Un Natale Napoletano” è un viaggio nella tradizione musicale di Napoli attraverso la voce del Maestro Carmine De Domenico e dai suoi musicisti (Chitarra Carmine Terracciano, Fisarmonica Sasà Piedepalumbo, percussioni Domenico Monda) che toccherà brani classici universali come Fenesta vascia, Era de maggio, Dicitencelle vuie, Lacreme napulitane, A serenata e pullecenella, I te vurria vasà…



Alle melodie del repertorio classico napoletano e natalizio, faranno da contrappunto dei momenti di prosa napoletana.

Una serata all’insegna delle atmosfere natalizie, momenti pieni d’amore e passione che solo la canzone classica napoletana riesce a creare.

Il fine è quello di far trascorrere dei momenti di serenità ed emozioni al pubblico presente.



Il Maestro Carmine De Domenico, tenore stimato dalla critica e considerato un talento del bel canto, si è esibito negli anni sia in Italia che all’estero con numerose formazioni da camera e orchestrali



Negli anni è stato protagonista di vari spettacoli teatrali, musicali e televisivi



Ricordiamo Novecento Napoletano di Bruno Garofalo, il format tv “Cara Napoli ti scrivo” con Antonio Lubrano, Festival “Nanning International folk song arts” in Cina, Festa della Repubblica Italiana a Baltimora, Concerto Banda dei carabinieri al teatro San Carlo di Napoli….

Oltre al percorso artistico il M°Carmine De Domenico è docente di canto lirico presso i Licei Musicali Statali.



Altre info sul sito web www.carminededomenico.it