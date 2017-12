Concerto di Natale dei Cantori di Posillipo al Duomo di Napoli

Come da tradizione la sera del 25 dicembre nel Duomo di Napoli ci sarà il concerto di Natale dei Cantori di Posillipo a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma prevede "A Little Jazz Mazz" composta da Bob Chilcott nel 2004 per il Crescent City Choral Festival di New Orleans.

Si tratta di una Messa che coniuga in modo espressivo e mai forzato due tradizioni così lontane come la messa latina e la musica jazz.

In programma anche gli immancabili carols natalizi e brani della tradizione nelle elaborazioni per solo coro e orchestra di Ciro Visco (direttore artistico dell'Associazione Musicale) e Gaetano Raiola.

A conclusione della performance musicale verrà eseguita l'attesissima Ave Maria del compositore napoletano Raffaele Cimmaruta. La voce solista sarà quella del soprano Clarissa Costanzo. Il direttore dell'esecuzione sarà Gaetano Raiola.