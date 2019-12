Al Duomo il tradizionale Concerto di Natale dei Cantori di Posillipo

Mercoledì 25 dicembre alle ore 20.00, il Duomo di Napoli ospita il tradizionale Concerto di Natale dei Cantori di Posillipo.

Il Concerto vedrà anche l’esecuzione del brano di musica sacra contemporanea la Mass in Blue di Will Todd, composta nel 2003 e mai eseguita prima d’ora in Italia. Un'ambientazione jazz dinamica, edificante e molto popolare della massa latina che preserva il testo originale. L'opera presenta groove di guida e armonie blues ma anche citazioni connotate di canto gregoriano e grandi momenti di interazione musicale tra la solista ed il coro.

Completano il concerto celebri carols natalizi per orchestra, solo e coro, revisionati per il Coro dei Cantori di Posillipo da Ciro Visco e Gaetano Raiola.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti