Concerto al tramonto per il cantautore Metalli

Dopo aver debuttato con un live unplugged presso il DiscoDays 2019 di Napoli il cantautore bagnolese torna ad esibirsi dal vivo e lo farà in due occasioni esclusive per presenterà dal vivo, e in anteprima rispetto alla release date del prossimo autunno, l'album "Malavia" che uscirà per l'etichetta discografica Enjoy All Music Edizioni.

Metalli sarà in concerto il 2 Giugno presso l'ex base Nato all'interno della manifestazione Napoli Bike Festival 2019. Ingresso gratuito.



L'artista inoltre annuncia anche un secondo concerto che si svolgerà presso il Green Paradise della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. Si esibirà il 6 settembre sempre ad ingresso libero.



l singolo di debutto attualmente in rotazione è l'omonimo "Malavia". La regia del videoclip è di Michele "welikethefish" Pesce



Il brano anticipa la pubblicazione del primo album del cantautore napoletano Metalli. “Malavia” è anche il titolo del disco che verrà pubblicato a settembre dalla neonata etichetta Enjoy All Music Edizioni. Il primo lavoro discografico di Enzo METALLI è prodotto da Ludovico Caifasso e gode della produzione artistica e degli arrangiamenti di Paolo Del Vecchio, chitarrista di Peppe Barra e Maldestro.

Molti gli ospiti d’eccezione che hanno suonato i brani del disco.

Malavia è una canzone che invita al riscatto specie per coloro che non ce l’hanno fatta. Una volta toccato il fondo non resta che risalire anche se il percorso fatto durante la propria esistenza è stato, appunto, una malavia (cattiva strada).

Protagonista è la voce di Metalli che richiama immediatamente alle sonorità blues metropolitane, dalle contaminazioni etno-rock, della Napoli anni 80. E' profonda, roca e malandata. Racconta la sofferenza con la speranza per il futuro.