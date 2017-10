Le Quattro Stagioni di Vivaldi: concerto dell'Ensemble "Amici del '700 Napoletano"

Venerdì 27 OTTOBRE alle ore 20, presso la bellissima Sala SISTO V del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano, 316, Napoli, l’Associazione ‘Amici del 700 Napoletano’ presenta ’Le quattro Stagioni di A. Vivaldi’ per violino e orchestra con i sonetti.

L'Orchestra "Associazione ‘Amici del 700 Napoletano" vestiti in abiti del '700, sarà diretta dal M° Gaetano Raiola la parete solistica sarà affidata al bravissimo RICCARDO ZAMUNER.

I sonetti saranno recitati da Valeria Daniele in veste di Colombina.



Info e prenotazioni presso la biglietteria del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore.

393-1122355

