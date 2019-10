Concerto dell'Immacolata e visita guidata alla cinquecentesca Sala del Vasari

L’associazione culturale "NOI PER NAPOLI" presenta, l’8 dicembre 2019 alle h.19.30 presso il Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi in Piazza Monteoliveto, il tradizionale CONCERTO DELL’IMMACOLATA (Luoghi Storici e Musica), con la visita guidata della splendida cinquecentesca Sala del Vasari, del Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi e dell'Ipogeo.



Come ogni anno, l'evento prevede la realizzazione di un Concerto in cui verra' eseguito un repertorio che prevede i più bei brani mariani di grande ed intensa spiritualita’, di vari autori che verranno proposti al pubblico attraverso il canto, la musica e la narrazione per raccontare ed illustrare in maniera poliedrica e per meditare e riflettere sulla figura della Vergine Maria in preparazione delle imminenti festività del S.Natale e si propone inoltre di valorizzare uno dei siti di particolare bellezza ed un tesoro del nostro patrimonio storico artistico, promuovendo la conoscenza storica abbinata sempre alla musica ed al Bel canto, rendendoli accessibili ai cittadini napoletani ed agli ospiti in visita a Napoli in questi giorni di festa, un progetto che coniuga arte,cultura e solidarietà con la finalità benefica per la mensa dei senzatetto di Piazza del Gesù.



Iniziativa realizzata sempre in collaborazione e con il Patrocinio Morale dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania in vista di valorizzare sempre le bellezze ed i tesori del nostro patrimonio storico artistico, promuovendo la conoscenza storica abbinata sempre alla musica ed al Bel canto, rendendoli accessibili ai cittadini napoletani ed agli ospiti in visita a Napoli in questi giorni di festa, un progetto che coniuga arte,cultura e solidarietà.



Gli artisti saranno: il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, il tenore Lucio Lupoli, il accompagnati dal M° Natalya Apolenskaja pianista, il pianista solista M° Sebastiano Brusco, le voci degli attori Bruno Caricchia ed Eleonora Migliaccio con gli interventi storici del giornalista Dott. Giuseppe Giorgio.



Il Concerto sarà preceduto dalla visita guidata al complesso di S.Anna dei Lombardi, della Sala Vasari dell'Ipopegeo dalle h.18.30



La visita guidata è a cura di Cooperativa sociale ParteNeapolis.



Visita guidata più concerto 13€



Per info e prenotazioni:

Associazione Culturale Noi per Napoli 339 4545044/327 7589936

Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi 081 4420039

Vendita online Azzurroservice

www.noipernapoli.it