Concerto dell'Immacolata nella Sala Cinquecentesca del Vasari

L'8 dicembre 2017 alle h.19.30 nella splendida Sala Cinquecentesca del Vasari in S.Anna dei Lombardi l'Associazione Culturale Noi per Napoli, in occasione dell' inizio delle festività natalizie, presenta un bellissimo Concerto dedicato a Maria Immacolata con melodie mariane più celebri e quelle meno note, melodie natalizie, raccontate attraverso le voci di autori laici e in lingua napoletana, con la finalità benefica di donare alla mensa dei senzatetto della Caritas di Santa Chiara, in Piazza del Gesù a Napoli, generi di prima necessità.

Il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, il Coro Polifonico Flegreo, accompagnati dal M° Maurizio Iaccarino, pianista, dalla prof Cira Romano, Arpista diretti dal M° Nicola Capano e con la voce dell'attrice Flora Febraro, presentati dal giornalista Giuseppe Giorgio.



Il Concerto sarà preceduto dalla visita guidata al complesso di S.Anna dei Lombardi e della Sala Vasari alle h.19.



Contributo Associativo 13.50 € più 1.50 € diritti di prevendita ( biglietteria Etes )

12 € per gli iscritti

il giorno dell' Evento 15€



Info e prenotazioni : Associazione Culturale Noi per Napoli 3394545044 /327 7589936

tickets online e presso i punti vendita Etes http://www.etes.it

oppure Sul sito web www.noipernapoli.it



Tickets Point Edicola Piazza del Gesù Napoli