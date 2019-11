Santa Maria La Nova apre le sue porte di sera per il Gospel dell’Immacolata

Domenica 8 dicembre alle ore 20.00 ritorna la magia del Gospel con l’emozionante concerto del coro Rita Ciccarelli & Flowin’ Gospel nella splendida cornice della Chiesa del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, per l’occasione aperta eccezionalmente di sera.

Il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, vero e proprio scrigno di storia, arte e religiosità nel cuore del centro storico di Napoli, aprirà di sera le sue porte ai visitatori che, passando per il meraviglioso Chiostro, giungeranno alla Cappella di San Giacomo della Marca dove - con l’ausilio delle guide di 'Vivere Napoli' - potranno ammirare la suggestiva Mostra di Arte Presepiale.

La splendida Chiesa Monumentale, con il suo soffitto a cassettoni decorato in oro zecchino e le inestimabili opere di prestigiosi artisti, diventerà per una sera teatro di momenti indimenticabili grazie alle note e ai ritmi magici dell’appassionante concerto dei Flowin’Gospel.

Accompagnati dal vivo da pianoforte, basso e batteria e diretti dalla straordinaria Rita Ciccarelli, artista nota a livello internazionale e vincitrice dei Gospel Music Awards, gli artisti del coro spazieranno dagli intramontabili classici alla rivisitazione di brani moderni, tutti interpretati con una passione e un’intensità che sapranno conquistare ed entusiasmare il pubblico. Cantare la gioia dell’anima: questo l’intento di un gruppo che si propone di avvicinarci ad un genere musicale sempre più amato per il suo immenso impatto sonoro ed emotivo capace di aggregare ed emozionare fortemente. Oltre la musica, oltre le parole… un repertorio incentrato sul Contemporary Gospel, senza dimenticare le origini e lo Spiritual. Un connubio di musica e fede che si fondono in un’unica armonia in grado di coinvolgere ed emozionare con il suo impeto e la sua sonorità travolgente.

Attraverso le voci che si fondono e che fluiscono assieme alla musica, Rita Ciccarelli & Flowin’Gospel canteranno e racconteranno le radici e l’evolversi della gospel music per trasmetterci l’essenza spirituale del profondo messaggio racchiuso in queste magiche note.

INFO E PRENOTAZIONI

Posti a sedere numerati, prenotazione e prepagamento obbligatori. Una volta effettuato il pagamento online, si riceverà comunicazione tramite e-mail i numeri dei posti assegnati che seguiranno un ordine cronologico di pagamento. Sarà possibile ritirare i biglietti la sera dell’evento recandosi presso la biglietteria museale del Complesso all’indirizzo di Via Santa Maria La Nova 44.

WhatsApp

349.64.79.141(dal LUN al VEN dalle 9.00 alle 17.00)

334.11.19.819 (dal LUN al VEN dalle 17.00 alle 21.30, SAB e DOM)

Telefono

081.180.98.260 (dal LUN al VEN dalle 9.00 alle 17.00)

334.11.19.819 (dal LUN al VEN dalle 17.00 alle 21.30, SAB e DOM)

Email

prenotazioni@viverenapoli.com