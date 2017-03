Concerto di Francesco Gabbani all'Arenile

L'appuntamento è per il 9 settembre. Francesco Gabbani, il trionfatore assoluto della scorsa edizione del Festival di Sanremo con la sua Occidentali's Karma, sarà all'Arenile di Bagnoli per la tappa partenopea del suo tour.

Nato a Carrara nel 1982, a 18 anni Gabbani ha firmato il suo primo lavoro – prodotto proprio dai partenopei Planet Funk – con la band dei Trikobalto. Il secondo disco arriva nel 2010, poi il gruppo si scioglie e Gabbani intraprende la carriera da solista.

Pubblica così una serie di singoli come "Estate" e "Maledetto amore", per poi nel 2013 scrive "Toy boy", canzone cantata da Raffaella Carrà. Partecipa al Festival di Sanremo del 2016 con "Amen", e – prima ripescato – vince la sezione nuove proposte. In contemporanea esce l'album "Eternamente ora".

Il successo definitivo però è con il tormentone che gli permette, nel 2017, di vincere a sorpresa l'edizione dei "Big". Gabbani è il primo artista nella storia di Sanremo a vincere per due anni consecutivi le due diverse sezioni del Festival.