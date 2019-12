Concerto dell’Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli: ospite d'eccezione, Giovanni Allevi

E’ Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista di fama internazionale, il primo grande nome annunciato dagli organizzatori del Concerto dell’Epifania, che quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni.

La conduzione sarà affidata alla bravissima Ingrid Muccitelli, volto di diversi programmi televisivi di successo, attualmente impegnata in Rai con “Linea Verde”.

Cresce dunque l’attesa per il XXV Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno.

Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra, è da qualche giorno tornato sulla scena discografica con “HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla magia del Natale, in vendita nei negozi fisici e digitali dallo scorso 15 novembre.

I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del pubblico fino al 7 marzo 2020, nei più importanti teatri d’ Italia e d’Europa

"Napoli – dichiara il Compositore Giovanni Allevi - la città legata indissolubilmente al mio cuore da quella notte di 29 anni fa, da quel mio primo concerto con soli 5 spettatori. Grazie a loro ho capito che la musica sarebbe stata la mia vita!"

La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta dal Prof. Giuseppe Reale - autore dello spettacolo - e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento. La Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli.