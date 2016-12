Concerto dell'Epifania: sul palco Sergio Cammariere e Mario Biondi

Sergio Cammariere e Mario Biondi, accompagnati dall'Orchestra di Santa Chiara diretta da Renato Serio, sarannp gli ospiti del ventiduesimo Concerto dell'Epifania condotto da Elisa Isoardi ed ispirato al tradizionale messaggio di Papa Francesco per la 50ima Giornata mondiale della pace. Appuntamento mercoledì 4 gennaio a partire dalle 20.30 presso il teatro Mediterraneo.

Ideato e promosso dall'associazione Oltre il Chiostro onlus, curata dall'associazione Musica dal mondo e prodotta dalla Melos International di Dante Mariti, l'evento sarà poi trasmesso in differita sulle frequenze di Rai Uno il giorno dell'Epifania, venerdì 6 gennaio, a partire dalle 9.35.

Come nelle precedenti edizioni, il Concerto dell'Epifania 2017 ospiterà la consegna dei premi Nativity in the world, che il comitato promotore assegnerà a personalità che si sono contraddistinte per il loro impegno a favore della cultura dell'impegno e della solidarietà.