Concerto “Emozioni- Musica per l'Anima” a San Lorenzo Maggiore

CONCERTO “EMOZIONI” Musica per l’Amina …Donne Soliste

Nel BELLISSIMO COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE, piazza San Gaetano 316, (VIA TRIBUNALI NAPOLI) DECUMANO MAGGIORE, il 29 SETTEMBRE ALLE ORE 19 l’ORCHESTRA d’archi e fiati “Amici del ‘700 Napoletano” con Eccellenti solisti, Corno, Clarinetto, Violino, Mandolino Viola e SOPRANO si esibirà in CONCERTO “EMOZIONI”.

Le più belle pagine della musica classica con compositori come Mozart, Saint Saens, Arie di Bellini, Bach, M.T. Paradis, un inedito Calace per Mandolino fino alla Tarantella.

Questo concerto è dedicato a tutte le donne; l’Associazione le ha volute protagoniste e SOLISTE dirette dal M° Simonetta Tancredi, già affermata pianista, che in questa serate la vede in veste di Direttore d’Orchestra.

La serata sarà presentata da una simpaticissima Valeria Daniele.

L’orchestra sarà in costume del settecento per una serata ricca di EMOZIONI. Durata 70' minuti

Gallery