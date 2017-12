Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli a Palazzo Zapata

Aria di Natale a Palazzo Zapata dove, Giovedì 21 dicembre 2017 alle ore 19.00, nella storica Sala Comencini, si svolgerà il “Concerto di Natale” dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli diretta dal Prof. Giuseppe Mallozzi.

Come da programma, “I Giovedì musicali” organizzati dalla Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” e con la direzione artistica della Prof.ssa Isabella Bertucci Padula, continuano ad arricchire di note senza tempo le sale della Fondazione.

Introdurrà il concerto la Prof.ssa Renata Maione. Il progetto artistico e culturale di questa Orchestra s’ispira al sistema pedagogico-musicale creato da José Antonio Abreu, musicista ed ex ministro della cultura venezuelano; si tratta di un sistema di orchestre che, in Venezuela, è strutturato in una rete d’istruzione musicale che riunisce 350.000 bambini e ragazzi provenienti dai barrios più poveri, spesso con disabilità fisiche o psichiche.

Anche nei popolari Quartieri Spagnoli di Napoli, avvicinandosi alle realtà più difficili e coinvolgendo i ragazzi, questa straordinaria Orchestra mira a promuovere in maniera efficace la pratica collettiva della musica come mezzo di organizzazione e sviluppo della comunità.