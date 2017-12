"Napoli, Vienna, Parigi": Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti

Torna per la 23esima volta l'ormai tradizionale Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti. La formazione napoletana - recentemente premiata in Cina in occasione degli Oscar della Lirica

di Hainan - brinderà all'anno nuovo l'1 gennaio 2018 alle ore 19.30 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare (Viale Kennedy 54, Napoli) con l'appuntamento attesissimo dal pubblico napoletano e dai turisti in città.

Il concerto dal titolo evocativo 'Napoli, Vienna, Parigi' è realizzato in collaborazione col Comune di Napoli ed è fortemente sostenuto dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo partenopeo.



IL CONCERTO



Da Rossini a Offenbach, da canzoni del grande repertorio napoletano in versione sinfonica all'immancabile Strauss, con alcuni dei suoi Valzer e delle sue Polke più amate, e poi Suppé con la sua travolgente Cavalleria leggera e altro ancora. Non mancherà, quasi a voler concludere le celebrazioni per i 50 anni senza il principe della risata, un omaggio a Totò, con Olympia, la prodigiosa bambola meccanica dei Racconti di Hoffmann di Offenbach, a cui farà eco il Totò-marionetta della famosa marcetta di Totò a colori. Torna quindi un concerto all'insegna della tradizione e della godibilità, con un programma ricco di pagine musicali dai colori diversi.

Due belle voci napoletane arricchiranno il programma: quelle del giovane soprano Naomi Rivieccio e del tenore Stefano Sorrentino. Sul podio della Nuova Orchestra Scarlatti salirà Gianna Fratta, presenza già nota e apprezzata dal pubblico, collaboratrice da diversi anni della compagine partenopea, versatile figura di musicista e direttore d'orchestra con una carriera consolidata sia in Italia che all'estero. Gianna Fratta, tra l'altro, è stata insignita nel 2009 del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti artistici acquisiti in campo internazionale.

"Siamo convinti che inaugurare ancora una volta il nuovo anno con la grande musica rappresentativa di grandi capitali europee - afferma Gaetano Russo, direttore artistico della Nuova Scarlatti - verrà accolto con piacere da tutto il nostro pubblico. Ne siamo convinti anche dalle prenotazioni che stanno arrivando dai turisti, tantissimi in città, che vogliono unirsi a quello che è ormai il nostro tradizionale buon auspicio per l'anno che verrà".



INFORMAZIONI UTILI

I biglietti per il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti sono già in vendita al prezzo di 22.00 euro (più diritti di prevendita) con posto numerato, on line su www.azzurroservice.net e presso i punti vendita abituali.