Concerto della Memoria dedicato alle vittime della Shoah

Venerdì 27 gennaio, alle ore 17,30, al Teatro Diana, secondo appuntamento della stagione concertistica 2016/17 dell’A.N.C.E.M.

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e con il patrocinio della Comunità ebraica di Napoli, si terrà il “CONCERTO DELLA MEMORIA” dedicato alle vittime dell’olocausto.

Protagonista della serata l’Orchestra da camera “ACCADEMIA DI SANTA SOFIA”, impegnata in un programma denso di contenuti musicali e di significati celebrativi. Si inizia con la “Preghiera” per violoncello e orchestra d’archi (solista Gianluca Giganti) ispirata a temi ebraici di Ernest Bloch per passare poi ad un lavoro commissionato per l’occasione dall’A.N.C.E.M. ad una giovane ma già molto nota compositrice italiana, Silvia Colasanti, “Tre notti”. Il violinista Marco Serino sarà l’interprete di “Tre pezzi” per violino di J. Williams ed il programma si concluderà con l’emozionante “Quartetto n° 8” (versione per orchestra d’archi) che Dimitri Shostakovich dedicò alle “vittime di tutte le guerre” dopo una visita ai lager nazisti che lo lasciò sconvolto.

Ospite d’onore della serata il poeta ORESTE BISAZZA TERRACINI, testimone dell’olocausto, insigne uomo di cultura e letterato oltre che celebre avvocato noto al grande pubblico per essere stato patrocinante nel processo contro Priebke. Oreste Bisazza Terracini leggerà, durante il concerto, alcune sue liriche ispirate alla Shoah che faranno da trait d’union allo svolgimento del programma musicale.

Biglietti Posto unico € 10,00 - 12,00