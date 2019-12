A Pozzuoli Capodanno in piazza con Edoardo Bennato, Rocco Hunt e Rosalia Porcaro

Saranno Edoardo Bennato e Rocco Hunt i protagonisti del concerto di Capodanno a Pozzuoli. Sul palco di piazza della Repubblica, oltre al celebre cantautore napoletano e al rapper molto seguito dai giovani, salirà anche la cabarettista Rosalia Porcaro, che allieterà il pubblico con le sue gag. La festa inizierà già alle ore 23 con la musica di un dj e la conduzione di Mino Monelli in attesa del brindisi di mezzanotte e dell'arrivo dei tre artisti.

Per l'occasione l'amministrazione comunale ha predisposto, oltre all'apertura con orario continuato dei consueti parcheggi, l'attivazione dell'ampia area di sosta del Complesso Olivetti con un servizio di sei navette che collegheranno il parcheggio con il centro storico (altezza Tempio di Serapide) dalle ore 22:30 del 31 dicembre alle ore 6:00 del primo gennaio. L'area di sosta, anche questa una novità, sarà vigilata costantemente durante tutto l'arco di tempo: un provvedimento voluto dal sindaco Vincenzo Figliolia con gli stessi orari anche per il parcheggio ex Sofer di via Fasano. Inoltre, fino alle ore 13:00 del 1° gennaio 2019 resteranno aperti i parcheggi del Mercato Ittico e del Molo Caligoliano. Mentre il Multipiano di via San Francesco ai Gerolomini sarà in funzione ininterrottamente fino alle ore 24:00 del primo giorno dell'anno.

Dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio saranno chiusi al traffico veicolare il tunnel Tranvai, che diventerà pedonale, via Cavour e via San Paolo (qui è stato istituito anche il divieto di sosta). Per lo stesso orario, divieto di transito alle auto, comprese quelle dei residenti, anche in tutta l'area della ztl Centro Storico. Piazza della Repubblica e le strade inserite nel piano di sicurezza come "percorsi di esodo e uscite di emergenza" - come via De Fraia, via Cesare Augusto, via Cosenza, corso della Repubblica -, dovranno infine essere liberate da tutti i dehors e arredi vari dalle ore 16 di lunedì 30 dicembre 2019.

Gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli e delle altre forze dell'ordine, oltre che sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini, vigileranno sul rispetto dell'ordinanza del sindaco che vieta la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro.