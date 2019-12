25° Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti

Il 1° gennaio, si rinnova al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli l’atteso appuntamento con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti, che quest’anno celebra la sua venticinquesima edizione con un originale mix ricco di sorprese fra tradizione classica, grande musical e pop: da Richard Rodgers con il suo indimenticabile The Sound of Music alla Vienna dei Valzer e delle scoppiettanti Polke di Strauss, passando per la Napoli fiabesca della Canzone del pescatore e di Cicerenella, ma anche per una particolare versione di una travolgente hit internazionale come Mamma Knows Best della giovane cantautrice inglese Jessie J e molto altro ancora.

Per un programma così nuovo e accattivante, per tutti i gusti e per tutte le età, accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Luigi De Filippi ci sarà, non a caso, Naomi Rivieccio, un grande talento vocale in grado di spaziare dall’opera del ‘700 al rock e al pop. Naomi collabora già da alcuni anni con la Nuova Scarlatti ed è nota al grande pubblico anche come finalista dell’edizione 2018 di ‘X Factor’.

Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti - 25° edizione

Musiche di R. Rodgers, J. Strauss, G. Verdi, R. De Simone e al.

soprano Naomi Rivieccio

NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

direttore Luigi De Filippi

