Concerto di Capodanno 2018 al Teatro delle Palme: tra gli ospiti anche Patrizio Rispo

L' Associazione Culturale Noi per Napoli in collaborazione con Suoni & Scene Teatro Delle Palme presenta Il Concerto di Capodanno al Teatro delle Palme del 1° gennaio 2018 giunto alla sua 3° edizione e diventato ormai un punto di riferimento ed attenzione degli appuntamenti e degli Eventi della città di Napoli nel periodo natalizio, riscuotendo sempre più successo e visibilità di critica,stampa,tv ed istituzioni.

Anche quest'anno la cornice sarà il Teatro Delle Palme, un teatro diventato ormai storico a Napoli per tradizione e qualità degli spettacoli proposti: nel cast con artisti quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, il baritono Marco Cristarella Orestano artisti lirici del Teatro San Carlo ed il tenore Lucio Lupoli, lo straordinario attore PATRIZIO RISPO, accompagnati dall' Ensemble orchestrale dell' Associazione Noi per Napoli composta dal M° Maurizio Iaccarino pianista, Cira Romano arpista, Valerio Starace violinista, Tsvetanka Asatryan violista ,Tina Pugliese violoncellista, Vittorio Oriani flautista e percussionista, il Coro Polifonico Flegreo, il M° Nicola Capano,direttore e concertatore, il Corpo di Ballo della Compagnia Malaorcula e Centro Tersicorea con le coreografie di Marcella Martusciello.

Interventi storici e presentazioni saranno a cura del giornalista Giuseppe Giorgio.



Celebri melodie, walzer di Strauss, operetta, Brindisi,canzoni classiche napoletane e colonne sonore saranno in programma per iniziare alla grande il nuovo anno, accompagneranno e coinvolgeranno lo spettatore in un viaggio con le ali della fantasia, del tempo e dello spazio per abbandonarsi alla magia della musica, del canto e della danza e regalarsi un po' di tempo di spensieratezza e di allegria.



Da evidenziare che una parte del ricavato dell’Evento sarà destinato ad acquistare generi alimentari di prima necessità a favore della mensa Caritas dei senzatetto di S.Chiara!



