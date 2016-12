Concerto di Capodanno gratuito all'Auditorium Fabrizio De André di Scampia

All'AUDITORIUM FABRIZIO DE ANDRE' di Scampia si saluta il nuovo anno con il tradizionale concerto.

Gospel, spirituals & carols

ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Marina Bruno – voice; Giuseppe Di Capua – piano; Daniele Scannapieco - tenor sax; Tommaso Scannapieco - electric bass; Peppe La Pusata - drums

Un concerto che esplora il sentimento religioso attraverso la tradizione della musica gospel e spiritual, retaggio di una cultura, quella afro-americana, da sempre foriera di capolavori artistici indimenticabili per intensità e capacità di coinvolgere il pubblico. Come non commuoversi ascoltando le splendide God rest you merry gentleman, Amazing grace, His eye is on the sparrow o come non essere coinvolti in prima persona battendo le mani o, perché no, ballando, nel partecipare a Oh happy day, Joyful joyful o Hail Holy Queen. Marina Bruno sarà la voce di questo viaggio, una voce possente, ma anche solare ed evocativa. La accompagneranno in quattro: al pianoforte Giuseppe Di Capua, autore delle elaborazioni musicali, musicista dal grande eclettismo, che gli permette di spaziare dalla musica classica al jazz; Daniele Scannapieco, Tommaso Scannapieco, Peppe La Pusata.

1° gennaio 2017 ore 19.00

Auditorium Fabrizio De André di Scampia

V.le della Resistenza – Comparto 12