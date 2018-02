Torna il Concerto al buio alla Galleria Borbonica

Domenica 4 marzo 2018 alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Galleria Borbonica, con ingresso da via Domenico Morelli 61, si terrà nuovamente il “Concerto al Buio” del violinista di fama internazionale Edo Notarloberti componente del gruppo Ashram e della pianista Martina Mollo.

Una morbida luce accoglierà i visitatori per una breve visita guidata che accompagnerà gli spettatori in sala; poi le luci caleranno fino a raggiungere il buio più totale.

La capacità comunicativa della musica, uniti al viaggio sensoriale dentro il buio assoluto, fanno di questo concerto un evento unico.

Ascoltare in questo modo la musica porta a stravolgere l’uso comune dei sensi; la perdita dei nostri abituali punti di riferimento ci consentirà di scoprire altre sensazioni e sperimentare nuove condizioni di ascolto.

Costo:

20 euro a persona (breve visita guidata + concerto)

Prenotazione obbligatoria, posti limitati

Per informazioni:

081.7645808 (dal venerdì alla domenica) - 366.2484151

Per prenotazioni:

https://www.localemotions.com/galleria-borbonica---concerto-al-buio-di-piano-e-violino-O1137.html

Ingresso:

Via Domenico Morelli 61 (parcheggio Morelli area pedonale)

Si consigliano scarpe comode e un giubbino.