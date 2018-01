Bonobo in concerto all'Arena Flegrea

Il producer britannico Bonobo ha scelto Napoli per la sua unica data italiana: il 12 giugno , presso l’Etes Arena Flegrea. Nel 2017 Bonobo, osannato dalla stampa anglosassone e non solo, ha già collezionato innumerevoli sold out, è stato protagonista dei maggiori festival europei - dal Club to Club al Sonar, come headliner - e ha regalato ai tanti fan italiani tre show magnetici e indimenticabili al Fabrique di Milano, al Luglio Suona Bene di Roma e al Locus Festival di Locorotondo.

Il 2017 di Bonobo, iniziato con l’uscita del suo sesto album in studio Migration ha rappresentato la sua definitiva consacrazione a livello internazionale. Il disco, ricco di ospiti di fama mondiale come il canadese Michael Milosh (Rhye), l’australiano Nick Murphy (Chet Faker) e l’incantevole Nicole Miglis (Hundred Waters), è stato accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo. Il successo di “MIGRATION” è stato travolgente, tanto da ottenere due candidature alla sessantesima edizione dei Grammy Awards(previsti il prossimo 28 gennaio 2018) per le categorie di Best DanceRecording e Best Dance/Electronic Album. Le nomination hanno contribuito a dare risalto alla scena elettronica post-EDM, recentemente esaltata anche da giornali come il Los Angeles Time: “their nominations suggest some change is afoot”.

I live di Bonobo sono show indimenticabili e ipnotici, in cui la sua musica, che unisce elettronica, nu jazz, trip hop e downtempo, acquista nuove sfumature e contorni. Dopo aver collezionato una serie di sold out in tutto il mondo, Bonobo torna nel nostro paese: appuntamento il 12 giugno all’Etes Arena Flegrea di Napoli.