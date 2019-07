Concerto benefico del Gruppo Mandolinisti Napoletani

Sulla scia del successo “Mandolini sotto le Stelle”, proseguono gli appuntamenti della X Eventi & Communication.

Mercoledì 24 luglio alle ore 19:00, presso l’Associazione “Figli in Famiglia Onlus”, torna per il secondo anno consecutivo il concerto benefico intitolato “DONA e aiutaci a trasformare il nostro SOGNO in REALTÀ!"

Si tratta di una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di mandolini e di materiali necessari per continuare a far crescere il progetto “Con la musica mi oriento”, nato nel 2017 dalla collaborazione tra la Dottoressa Valeria Pirone, Dirigente Scolastica dell’Istituto Statale “Vittorino Da Feltre” di San Giovanni a Teduccio (NA), con la prof. Elisabetta Aragione, responsabile del progetto, ed il maestro Mauro Squillante e Nata nel Rione Villa del popolato quartiere orientale di Napoli, in un territorio molto difficile, questa progettualità è stata ideata e messa in campo proprio dal maestro Mauro Squillante, specialista negli strumenti antichi a plettro, mandolinista e presidente dell’Accademia Mandolinistica Napoletana.

Quest’anno, ad ospitare questo evento musicale che mette nel suo focus una visione del mandolino inteso come strumento per salvare la periferia est di Napoli, sarà l’associazione “Figli in Famiglia Onlus”. Presieduta da Carmela Manco, è una organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, che ha la sua sede in Napoli alla Via Ferrante Imparato, ed è nata nel 1983, grazie all'impegno di alcuni giovani in risposta al degrado ambientale e sociale del territorio circostante.

Dunque, non si poteva pensare ad un luogo migliore, avendo in comune con gli ideatori di tale progetto un unico filo conduttore: quello di formare ed orientare i minori alla convivenza civile, favorire lo sviluppo di capacità collaborative e promuovere atteggiamenti positivi verso sé e verso gli altri, creando situazioni coinvolgenti in grado di allontanarli dalla strada.

Un contributo allo sviluppo dell’educazione musicale fra le nuove generazioni, un’esperienza che vede protagonisti i giovani allievi dell’Istituto Vittorino da Feltre che ha come obiettivo principale la diffusione della musica tradizionale, quella classica e di qualità per intenderci, attraverso la pratica.



Questo interessante ed importante momento musicale, organizzato per il secondo anno di fila in collaborazione con la “xeventi&communications”, presenterà un ensemble che proporrà un programma di musica classica tratto dalla tradizione partenopea unitamente a rielaborazioni di grande spessore.

Considerato il tema sociale dell’iniziativa, sarà possibile nella stessa serata dell’evento effettuare una donazione in denaro: siate generosissimi!



L’anno scorso sono stati acquistati 11 mandolini, successivamente donati all’Istituto Vittorino da Feltre in occasione della “xeventinchristmas”, la festa natalizia della “xeventi&communications”, culminata con il concerto “Mandolini sotto l’albero”, tenuto dalla consolidata “Napoli Mandolin Orchestra” diretta dal maestro Mauro Squillante.



Il Gruppo Mandolinisti Napoletani rappresenta un punto di riferimento nello scenario musicale napoletano un luogo di accoglienza artistica per musicisti e appassionati degli strumenti a plettro. Fondato e diretto dal maestro Mauro Squillante considerato uno specialista negli strumenti antichi a plettro (mandolini e mandole, mandolone, colascioni, cetra) sul cui repertorio conduce una costante attività di ricerca. Il maestro Mauro Squillante è Presidente dell’Accademia Mandolinistica Napoletana fondata da Raffaele Calace nel 1929 riconosciuta per il proprio fondamentale apporto alla rinascita del mandolino a Napoli. Insegna Mandolino e Strumenti a plettro Storici presso i Conservatori di Bari e di Salerno.

