Ardesia in concerto

Presentazione del nuovo disco di ARDESIA

8 marzo 2019 ore 21 – Galleria Toledo, Napoli

"DOVE NON POTRÒ". Di Donne incandescenti e trasversali.

READING introduttivo su testo di Lina Mangiacapre a cura di Anna e Clara Bocchino

Biglietto intero 10 euro/Ridotto studenti 5 euro



Dopo il loro primo disco “Incandescente” (etichetta Graf Music/Audioglobe), uscito nel 2011, il progetto musicale di poetica femminista portato avanti da Stefania Tarantino con la sua band Ardesia, continua con la pubblicazione del loro secondo lavoro, “Dove non potrò” (etichetta Ad est dell’Equatore Musica) uscito a fine gennaio.

Se il loro primo disco era tutto dedicato alla figura di Virginia Woolf (Incandescente si riferisce, appunto, alla portata rivoluzionaria del pensiero femminista così come proposto dalla scrittrice inglese) questo secondo lavoro è dedicato al collettivo femminista Le Nemesiache, in particolare a Lina e a Teresa Mangiacapre. Proprio una poesia di Lina Mangiacapre, infatti, trasformata in canzone da Stefania Tarantino, da’ il titolo all’intero album.

Al disco hanno partecipato, oltre alla voce e al pianoforte di Stefania Tarantino, la chitarrista Claudia Scuro, la violinista Giovanna Grieco, la bassista Giusy Franzese, la pianista Veruska Graziano che ha collaborato anche all’arrangiamento di due brani presenti nel disco e il batterista Andrea De Fazio. Registrato presso l’Auditorium Novecento di Napoli con il mixaggio e la masterizzazione di Fabrizio Piccolo, le otto tracce del disco di Ardesia raccontano, in forma inedita e originale, della poeticità e della forza dell’universo femminile in un mondo ancora troppo segnato dalla violenza maschile.

Per l’uscita del disco, la band ha realizzato un video prodotto da Uncoso Factory che è possibile visualizzare a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=KKbcoWI_B2g&feature=youtu.be



Biglietti disponibili http://bit.ly/bigliettiARDESIA

