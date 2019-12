Telefon Tel Aviv in concerto alla Galleria Toledo

Joshua Eustis, Telefon Tel Aviv dal 1999, torna in Europa per presentare "Dreams are not enough", primo disco da "Immolate Yourself" del 2009 e primo lavoro senza Charles Cooper al suo fianco. L'appuntamento è alla Galleria Toledo di via Concezione a Montecalvario 34 il prossimo 6 dicembre.

Accanto all'artista 42enne di New Orleans, i visual di Krsn/Pfadfinderei, già visualartist per Moderat/Modeselektor e al fianco dello stesso Eustis nel progetto Second Woman.

I Telefon Tel Aviv, in duo, sono stati i precursori di una certa elettronica glitch e sognante che ha fortemente influenzato la scena indie negli anni zero, in particolare con "Fahrenheit fair enough" del 2001. Dopo l'altrettanto affascinante "Map of what is effortless" del 2004, i due hanno di nuovo sparigliato le carte con "Immolate yourself", disco più cupo dei precedenti e precursore del movimento chill-synthwave dei primi anni del decennio che ormai va a concludersi.

La scomparsa di Cooper ha sospeso la band in un limbo, con Eustis negli anni impegnato come turnista dei Nine Inch Nails, come collaboratore nel progetto Puscifer di Maynard James Keenan dei Tool, nel suo progetto solista Sons of Magdalene e con la band The Black Queen dai lui fondata. Fino al ritorno di questi mesi, attesissimo, col nome Telefon Tel Aviv.

L'appuntamento è organizzato da Synth.