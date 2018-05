Sfera Ebbasta: il 're della trap' a Torre Annunziata

Grande attesa per il concerto del rapper Sfera Ebbasta, che si terrà sabato 26 maggio alle ore 21,00 al Lido Azzurro di Torre Annunziata. In previsione dell’elevato numero di giovanissimi che assisteranno allo show (si stimano oltre tremila presenze), l’assessore alla Viabilità, Gaetano Veltro, ha predisposto un dispositivo di traffico che consentirà di facilitare l’afflusso all’evento e non paralizzare la circolazione delle auto. "Per chi proviene dal casello autostradale di Torre nord e dalla zona alta della città, sarà possibile parcheggiare la propria auto nell'area antistante lo stadio Giraud”, spiega Veltro. "Da qui partiranno i taxi collettivi che, al costo di 1 euro, accompagneranno le persone direttamente fuori al Lido Azzurro per assistere all’evento musicale. Chi, invece, proviene da Torre sud potrà parcheggiare l'auto sulla darsena dei pescatori e percorrere a piedi

i 200 metri per raggiungere la location della manifestazione".