Subculture, si riparte all'insegna della New Wave: Intelligence Dept. al First Floor

Ritornano le serate di marca Subculture, con un concerto di primissimo piano: sabato 23 settembre, al First Floor di Pomigliano d'Arco, si esibiranno gli Intelligence Dept., band storica del movimento New Wave italiano.

Formatisi a Ferrara nel 1982, sono dal 1984 composti dalla cantante Susanna Zaghi, da Stefano "Dedo" Panzera al basso, Gian Paolo Di Federico alle tastiere, Davide Carlotti a sax e sintetizzatori. La band ha registrato proprio quell'anno il primo demo-tape, contenente classici come Sleeping City, Too Late To Love e Anger Inside. Le loro tracce vengono inserite nell'album "A White Chance", cui prendono parte altre due band di Ferrara: Plastic Trash e Go Flamingo. Anger Inside è anche contenuta nella raccolta "Indipendenti '84", che include i finalisti del concorso omonimo organizzato dalla rivista Fare Musica.

Nel 1985 gli Intelligence Dept. rientrano in studio per registrare il loro secondo demo-tape, chiamato The Big Trouble, con il quale entrano nuovamente nella finale del concorso Indipendenti (edizione 1986); questo varrà al gruppo più passaggi video su Videomusic di una registrazione live effettuata al Palasport di Pistoia.

Segue, dal 1988 al 2011 un lungo stop, fino all'uscita della raccolta Sleeping City, disponibile sia in Cd che Lp.

"Ci siamo quasi! - ha scritto sul proprio profilo social la band - Sabato 23 settembre suoneremo al First Floor Club di Pomigliano d’Arco nell’ambito di una gran bella rassegna organizzata da Subculture di Ago Giordano (cantante dell’ottima band Geometric Vision, da ascoltare!) e Mario D'Aniello. Inutile dire che siamo davvero felici e onorati di poter suonare in questa realtà, che tanto bene ci è stata descritta da amici che ci hanno preceduto (Go Flamingo! Ivories ad esempio) e l’emozione sale ogni giorno che passa! Soprattutto ci fa molto piacere riscontrare il grande interesse che la musica new wave riscuote nell’ ambiente partenopeo, che scopriamo davvero ricco di iniziative, concerti, belle cose insomma! E per gran merito di Subculture, complimenti!".

La data di sabato al First Floor (via Giosuè Carducci 7, ex piazza Primavera, Pomigliano d'Arco) è al momento l'unica apparizione dal vivo prevista in Italia per la band. Il concerto sarà accompagnato prima e dopo dai dj-set di Dj Whip e Dj Traum (selezione Post Punk, New Wave, Gothic Rock, Indie 80's), e l'ingresso – inizio alle 22.30 – costerà 5 euro.