Concerti di Musica Napoletana a Napulitanata

Napulitanata è la prima sala stabile della Canzone Napoletana a Napoli dal 2017, sul modello dei Tablao spagnoli e delle Case de Fados portoghesi. Nei nostri spettacoli, diamo particolare risalto alla Canzone Napoletana Classica, alla Musica Popolare Campana e alle nostre danze tipiche, come Tarantella e Tammurriata.

A partire da quest’immenso patrimonio musicale, lo spettacolo vuole essere un’esperienza in cui il visitatore viene catapultato in un contesto autenticamente “napoletano”, con i suoi suoni, la sua lingua, i suoi modi di fare, la sua ospitalità, i suoi sapori.

Musicisti, cantanti, attori e ballerini si alternano giorno dopo giorno per trasmettere i valori culturali, artistici e sociali alla base del fenomeno Canzone Napoletana Classica. Non usiamo microfoni né artefizi per aiutare voce e strumenti, gli unici due ingredienti della nostra ricetta sono l’anima e la grande passione che ci lega alla cultura della nostra terra.



Date:

Sabato 1 Febbraio, ore 21

Mercoledì 5 Febbraio, ore 21

Venerdì 7 Febbraio, ore 21

Sabato 8 Febbraio, ore 21

Mercoledì 12 Febbraio, ore 21

Venerdì 14 Febbraio, ore 21

Sabato 15 Febbraio, ore 21

Mercoledì 19 Febbraio, ore 21

Venerdì 21 Febbraio, ore 21

Sabato 22 Febbraio, ore 21

Mercoledì 26 Febbraio, ore 21

Venerdì 28 Febbraio, ore 21

Sabato 29 Febbraio, ore 21



Dove: locali di Napulitanata, Piazza Museo 10 (porticato Galleria Principe)

Garage convenzionato: Garage Cavour, Piazza Cavour, 34



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info: 348 998 3871 / info@napulitanata.com / www.napulitanata.com