Da Noemi a Fabrizio Moro, ecco tutti gli ospiti musicali del Napoli Pizza Village 2018

L’VIII edizione del Napoli Pizza Village avrà luogo ancora una volta presso il suggestivo Lungomare Caracciolo di Napoli, dall'1 al 10 Giugno 2018.

Per 10 giorni, in un imponente villaggio di 30.000 mq, 50 rinomate pizzerie e centinaia di personaggi di spicco nel mondo della pizza incontreranno il pubblico di appassionati in una grande festa, animata da un fitto calendario grandi eventi live e concerti ad accesso completamente gratuito, mostre, conferenze e seminari, animazione, intrattenimento e laboratori didattici per adulti e per i più piccoli.

Anche quest’anno sarà possibile seguire l’intera manifestazione, momento dopo momento, grazie alla partecipazione e al racconto in diretta quotidiano della prima radio d’Italia RTL 102.5, Radio ufficiale della kermesse.

Ecco tutti gli ospiti della manifestazione e il calendario delle esibizioni musicali:

Venerdì 1/06 Fabrizio Moro

Sabato 2/06 Ultimo

Domenica 3/06 Noemi

Lunedì 4/06 Dear Jack

Martedì 5/06 Mario Biondi + Nesli

Mercoledì 6/06 Francesco Sàrcina e Le Vibrazioni

Giovedì 7/06 Tributo Pino Daniele

Venerdì 8/06 Annalisa

Sabato 9/06 Ospite a sorpresa

Domenica 10/06 Lo Stato Sociale