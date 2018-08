Suonno d'ajere live per la rassegna "Concerti al tramonto"

Con il patrocinio del Comune di Sorrento,

da un’idea del movimento "22 dicembre" nasce la 1°edizione di “Concerti al Tramonto”

Rassegna nata dall’esigenza di offrire ai numerosi turisti ed ai cittadini di Sorrento momenti di musica della tradizione napoletana e nuove contaminazioni sonore in un contesto naturale,

nella location unica di Piazza della Vittoria, si armonizzerà il binomio “note” musicali e “suggestione” del luogo.

4° ed ultimo appuntamento: 28 AGOSTO ore 19.30 SUONNO D’AJERE in concerto



Il progetto "Suonno d'ajere" nasce nel 2016 dall'esigenza di conoscere e approfondire ciò che la città di Napoli ha prodotto nella sua storia musicale vocale. I tre componenti del gruppo provengono da esperienze musicali diverse, dal jazz alla musica leggera, dalla musica popolare a quella classica. Obiettivo del progetto è segnare un filo conduttore nella canzone partenopea dal '500/'600 fino ai nostri giorni, individuandone, attraverso un criterio storico/stilistico, i brani maggiormente rappresentativi. Il trio cercherà di dare un'idea, uno schizzo di ciò che la città ha prodotto usando una formazione che è simbolo di Napoli, la più stereotipata, ma anche la più efficace e di splendida semplicità: voce, mandolino e chitarra.



on stage:

Irene Scarpato - voce

Marcello Smigliante Gentile - mandolino, mandola

Gian Marco Libeccio – chitarra



Direzione artistica e organizzativa: Fade in



Per info concerti: 3282005169