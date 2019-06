Alessio Arena live per "Concerti al tramonto"

Il 26 Giugno, ore 20.00, ALESSIO ARENA protagonistra del secondo appuntamento di "Concerti al tramonto", in Piazza della Vittoria a Sorrento



Napoli, classe 1984, cantascrittore formatosi tra Italia e Spagna, pubblica a Barcellona i primi 3 dischi (un EP e 2 album) in cui propone un’ inedita amalgama di lingue e tradizioni musicali. Lo stesso accade con i romanzi (4 all’attivo, l’ultimo pubblicato da Fandango) dove una scrittura originale e visionaria si adegua a trame e personaggi coraggiosi.

Il lavoro di Arena è situato a metà strada tra la canzone d’autore e la world music più viscerale. Il giovane chansonnier del Rione Sanità dipinge nella sua opera i paesaggi invisibili di un nuovo canzoniere mediterraneo.

Da poco uscito il nuovo album inciso tra Santiago del Cile, Barcellona e Napoli, Atacama! è il quarto disco di Alessio Arena che duetta con grandi ospiti internazionali come il cileno Manuel García e la colombiana Marta Gómez. Canzoni emozionanti che compongono il paesaggio inedito di un nuovo canzoniere, un personalissimo e struggente deserto fiorito.



on stage:

Alessio Arena –Voce e chitarra

Arcangelo Michele Caso – Violoncello

Michele Maione – Percussioni



Direzione artistica e organizzativa: Fade In

Per info: 3282005169