Comunita Ellenica di Napoli e Campania, webinar sul "Debito odioso"

La Comunità Ellenica di Napoli e Campania ha organizzato, per sabato 6 giugno, alle ore 11,00, un Webinar sul tema: “Il Debito odioso: a proposito di una recente delibera del Comune di Napoli”.



Introdurrà i lavori il Dott. Paul Kyprianou – Presidente della Comunità Ellenica di Napoli e Campania. Relazionerà il Prof. Paolo Maddalena – Presidente emerito della Corte costituzionale. Interverranno il Dott. Leonidas Chrysanthopoulos – Ambasciatore emerito della Repubblica Ellenica ed il Prof. Marco Galdi - Docente di Diritto Pubblico nell’Università di Salerno.



L’incontro virtuale è stato organizzato per riflettere, prendendo come spunto la recente decisione del Comune di Napoli di azzerare il debito storico prodotto dalle gestioni commissariali (delibera di G.C. n. 117 del 24 aprile 2020), sul tema più generale del debito pubblico di Paesi come l'Italia e la Grecia, destinato ineluttabilmente ad aggravarsi ulteriormente a causa della crisi economica post Covid-19.