Complesso Archeologico delle terme di Agnano: apertura e visite guidate

Il Complesso Archeologico di Agnano è pronto ad accogliervi con nuove aperture al pubblico a cura dei volontari del Gruppo Archeologico Napoletano.



La visita guidata all’area archeologica si svolgerà attraverso le seguenti tappe:



- Complesso di epoca greco-romana

- Grotta del Cane

- Stufe di San Germano

- Settore ellenistico

- Conca di Agnano e sorgenti di acqua termominerale



𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜



Biglietto: 5€ (under 13 gratis) - durata 1.30 h. ca.



via Agnano Astroni, 24.

Appuntamento al chioschetto di fronte al parcheggio interno al parco termale (0,50 cent/l’ora) un quarto d’ora prima dell’inizio della visita.

Si consigliano scarpe chiuse.



Per info e prenotazioni: termediagnano@ganapoletano.it - 3406678413



𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗥𝗔𝗚𝗚𝗜𝗨𝗡𝗚𝗘𝗥𝗖𝗜



𝘪𝘯 𝘢𝘶𝘵𝘰 Tangenziale direzione Pozzuoli fino allo svincolo n° 11 “Agnano terme”

𝘪𝘯 𝘵𝘳𝘦𝘯𝘰 Cumana, fermata Mostra / Metro Linea 2, fermata Campi Flegrei,

quindi 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘣𝘶𝘴 da Piazzale Tecchio, linea 502 / da Porta Nolana autobus EAV Napoli-Torregaveta (frequenza 30-45 min)