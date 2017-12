Complessi Monumentali del circuito civico aperti l'8 e il 10 dicembre: l'elenco e gli eventi

Ecco l'elenco, comunicato dal Comune di Napoli, dei Complessi Monumentali del circuito civico di Napoli aperti l'8 e il 10 dicembre

- Apertura straordinaria, del Complesso Monumentale di Castel Nuovo (Via Vittoro Emanuele III - Piazza Municipio), esclusivamente dalle ore 9,00 alle 14,00:

Cappella Palatina:

dalle ore 10,00 alle 14,00 (ultimo ingresso ore 13,00), Esposizione Monografica dedicata ad Antonio Ligabue, aperta fino al18 febbraio 2018 (domenica e festivi: biglietto intero €8,00 - ridotto €6,00).

L'esposizione, promossa dal Comune di Napoli - Assessorato alla Cultura e al Turismo con collaborazione della Fondazione Museo Antonio Ligabue di Gualtieri, è curata dal professor Sandro Parmiggiani, già direttore di Palazzo Magnani e direttore della Fondazione Museo Antonio Ligabue di Gualtieri e da Sergio Negri, presidente del comitato scientifico della medesima Fondazione, con l'organizzazione generale di C.O.R. Creare Organizzare Realizzare. La Mostra propone, attraverso oltre ottanta opere, un excursus storico e critico sull'attualità dell'opera di Ligabue che, seppur incentrata su pochi temi sempre ripetuti e sempre rinnovati, rappresenta ancora oggi una delle punte più interessanti dell'arte del Novecento.

"Itinerari della fortezza": (Le prigioni, La bombardiera della Torre dell'Oro, La Cisterna Aragonese, Itinerario Archeologico), visite guidate a pagamento dalle ore 10,00 alle 13,00 a cura delle Associazioni "Ivi"- info: 3273239843, "Time Line"- info: 3317451462.

Sala della Loggia: Natale a Napoli 2017 - Domenica 10 dicembre 2017, Ore 12,00 - Concerto di musica flamenco/jazz "Musica senza padroni" per pianoforte e chitarra, interpreti: Sasà Mendoza e Max Puglia a cura dell'Associazione "B.A.M. - Bagnoli Artisti in Movimento -Bagnoli Power". Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

N.B. Si precisa che il Museo Civico è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 19,00, ingresso: 6,00 euro. La biglietteria chiude alle ore 18,00.



Complesso di San Domenico Maggiore Vicoletto San Domenico n. 18

"Il Piccolo Regno Incantato", grande spettacolo dedicato alle fiabe, prodotto e organizzato da Volare Srl, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Lo spettacolo che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica a Montecatini Terme, con oltre 50.000 visitatori in due edizioni, viene ospitato a Napoli negli spazi del Complesso di San Domenico Maggiore che, con le sue vetrate, i corridoi, gli ampi ambienti, si trasforma in luogo ideale per descrivere un palazzo, un regno dove bambini e adulti, attraverso l'esperienza diretta, incontrano e dialogano con i personaggi delle fiabe.

Ingresso a pagamento

Info:0817617904 -www.ilpiccoloregnoincantato.com - eventi@lovestudio.it

Dal 24 al 26 novembre 2017 e dal 1 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.

24 e 31 dicembre - chiuso.

Orari: Festivi - dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,30 (ultimo ingresso) - Feriali - dalle ore ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore15,00 alle 19,00 (ultimo ingresso)

Dopo il successo di pubblico e media a Roma, Buenos Aires, Mantova, Catania e Matera, la grande mostra "LUCE - L'immaginario italiano" arriva a Napoli, ospitata al Convento di San Domenico Maggiore dal 9 novembre 2017 all'11 marzo 2018. L'esposizione racconta la storia dell'Istituto Luce dalla fondazione nel 1924 a oggi: una delle più grandi imprese culturali del Paese, un luogo di elezione della sua conoscenza storica, e il deposito materiale di memorie, segreti, sogni dell'Italia nel XX secolo e oltre. Un'interessante sezione finale è dedicata a Napoli con una videoinstallazione formata da tre schermi: dove sono esposte foto e immagini d'archivio dagli anni '20 fino ai tempi nostri, che raccontano l'evoluzione della città dal punto di vista sociale, ma anche storico e artistico. La mostra, ideata e realizzata da Istituto Luce-Cinecittà, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli è curata da Gabriele D'Autilia (curatore scientifico e testi) e da Roland Sejko (curatore artistico e regia video). L'organizzazione generale è di C.O.R. Creare Organizzare Realizzare.

La Mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 19,00.

Domenica dalle ore 10,00 alle 19,00. Ingresso gratuito.

L'ingresso alla mostra è da vicoletto San Pietro a Majella, lato piazza Miraglia.

CHIESA DI SAN SEVERO AL PENDINO

Via Duomo 286 ore 9,00 - 19,00

32° Mostra di Arte Presepiale



Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 9,00 alle 13,00

Chiese:



San Pietro a Maiella - via San Pietro a Maiella 4

San Lorenzo Maggiore - Piazza San Gaetano

Chiesa Santa Maria della Pace - via dei Tribunali 228

Chiesa Santa Caterina a Formiello - P.zza E. De Nicola 49

Basilica di Santa Chiara - via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c

Chiesa di San Domenico Maggiore - Piazza San Domenico Maggiore 8/a

Chiesa Sant' Angelo a Nilo - Piazzetta Nilo

Chiesa San Giorgio Maggiore - via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi

Chiesa di Santa Maria Coeli - largo Regina Coeli

Chiesa dei SS. Apostoli - largo Ss. Apostoli 9

Santa Maria del Carmine Maggiore - Piazza del Carmine 2

Chiesa di Sant' Eligio Maggiore - Piazza Sant' Eligio 4

Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella - Corso Umberto I - 190

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano - Piazza Nolana 18

Chiesa di San Pietro ad Aram - Corso Umberto I - 292

Chiesa di San Paolo Maggiore - Piazza san Gaetano

N.B. Durante le Celebrazioni Liturgiche sono sospese eventuali visite