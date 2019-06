Il "Compianto sul Cristo morto" di Botticelli in mostra a Palazzo Zevallos

Dopo il Ritratto d’uomo di Antonello da Messina da Torino, l’Arlecchino con specchio di Pablo Picasso da Madrid, I Musici di Caravaggio da New York e La Scapiliata di Leonardo da Vinci da Parma, alle Gallerie d’Italia di Napoli arriva il Compianto sul Cristo morto di Sandro Botticelli, grazie a un prestito eccezionale del Museo Poldi Pezzoli.

L’arrivo di questo capolavoro da Milano segna la nona edizione della rassegna L’Ospite illustre che propone, nelle sedi espositive di Intesa Sanpaolo dedicate alla promozione dell’arte, della cultura e della bellezza – le Gallerie d’Italia e il 36° piano del grattacielo di Torino –, un’opera di rilievo in prestito temporaneo da prestigiosi musei italiani e stranieri.

L'inaugurazione è in programma il 21 giugno alle 20, con ingresso gratuito.

La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre.

Prevista, inoltre, l'apertura straordinaria e gratuita anche il 15 di agosto (dalle 10 alle 20)

Informazioni

Ingresso

Biglietto congiunto valido per la visita alle mostre temporanee e alle collezioni permanenti acquistabile direttamente in biglietteria:

– intero: 5,00 €

– ridotto: 3,00 €

– ingresso gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, clienti e dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo

Prenotazione obbligatoria per i gruppi e le scuole.

Informazioni

Numero verde: 800.454229

Mail: info@palazzozevallos.com

FOTO: Sandro Botticelli (Firenze 1445 circa – 1510), Compianto sul Cristo morto (particolare), 1501-1505 circa, tempera grassa su tavola, 106 × 71 cm. Milano, Museo Poldi Pezzoli.

© Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, Firenze.