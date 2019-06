La Commissione Cultura, scienza e istruzione in visita agli Scavi di Pompei

Venerdì 28 giugno, alle ore 16,30 presso la sede della Direzione del Parco Archeologico di Pompei, edificio di San paolino (via Plinio, 4) una delegazione della VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati incontrerà il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna e il Direttore del Grande Progetto Pompei, Generale Mauro Cipolletta per un punto della situazione sugli interventi del Grande Progetto Pompei e sulla attuazione del Piano strategico per il rilancio socio-economico della cosiddetta "buffer zone".

La missione della delegazione è finalizzata al supporto degli investimenti sul territorio in vista di uno sviluppo del turismo sostenibile, anche in termini di innovazione tecnologica, dei siti archeologici del Parco e delle aree circostanti.

La delegazione ufficiale sarà composta dal Presidente on. Luigi Gallo, dai deputati Marco Bella (Movimento 5 Stelle), Vittoria Casa (Movimento 5 Stelle), Luigi Casciello (Forza Italia) e Domenico Furgiuele (Lega) oltre ad alcuni deputati del territorio.

Seguirà visita all’area archeologica.