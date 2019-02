Le commedie sul lettino - Da Verdone a Woody Allen: Cinema e Psicoanalisi al Clubino

Un mercoledì al mese al Clubino (il circolo culturale napoletano di Via Luca Giordano) il cinema per sorridere sulle ‘patologie’ della nostra psiche: dai ‘guai’ sentimentali all’educazione dei figli, dalle manie dell’era tecnologica alle ansie da lavoro. “Le commedie sul lettino” sono l’ultima idea del giornalista Roberto Conte, direttore scientifico del Festival della Cinegustologia, con un format che nasce dall’esperienza e dal lavoro scientifico dello psicoterapeuta Ignazio Senatore, fondatore di “Cinema e Psicoanalisi” e direttore scientifico del Festival cinematografico “I corti sul lettino”.

Il Clubino come da copione delle sue serate cenacolari mette insieme ingredienti variegati (il contributo associativo è di 10 euro per ogni serata): da una cena tematica che precederà la proiezione alla ‘seduta collettiva’ che seguirà il film con psicologi, psicoterapeuti ed esperti dei temi di volta in volta in discussione ad animare il dibattito. Dai grandi titoli della commedia italiana con Carlo Verdone e Paolo Genovese alle grandi commedie internazionali, da Woody Allen al cinema francese, è quanto mai ricco il programma della seconda edizione della rassegna.

Appuntamento inaugurale mercoledì 20 Febbraio alle 21 con uno dei registi italiani che più ha attinto nella sua filmografia da ansie, manie collettive e cliché da psicoanalisi: Paolo Genovese. Si parte con “Tutta colpa di Freud” per poi discutere, con la guida della psicoterapeuta Mariaelena Fazio, di “Amori e figli: le evoluzioni del tempo e dei tempi”.

Mercoledì 20 Marzo alle 21 “Posti in piedi in Paradiso” di Carlo Verdone sarà l’occasione per discutere de “La vita dei padri dopo la separazione al tempo della crisi economica” con una cena tematica dedicata alla cucina romana.

Mercoledì 3 Aprile alle 21 un grande classico di Woody Allen “Mariti e mogli” (Stati Uniti, 1992) per lanciare la ‘seduta’ collettiva dedicata al tema:“Teorie e tecniche per la sopravvivenza in coppia”.

Mercoledì 8 Maggio sempre alle 21 in gran finale delle “Commedie sul Lettino” con Tanguy la commedia francese del 2001 che farà da spunto al dibattito su “Mammonismo e precariato: i figli incollati a casa dei genitori” e sarà preceduta da una cena tematica dedicata alla cucina francese.



Info e prenotazioni

Il Clubino Tel.081-19534230 Cell. 328 1019922

Mail: ilclubinonapoli@gmail.com - www.ilclubino.altervista.org