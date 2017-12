“Come per incanto”, performance artistica a cura del duo CarmeloBruna

“Come per incanto” è il nuovo spettacolo artistico di CarmeloBruna. Musica, danza, arte e linguaggio teatrale: universi distanti ma confinanti, tutti insieme appassionatamente si uniranno per propiziare la magia di uno show unico. Concepito come un onirico viaggio intorno al mondo e scandito da un repertorio punteggiato di brani celebri in equilibrio tra classica, etnica, popolare, senza disdegnare incursioni nella musica leggera.

Sul palco il duo CarmeloBruna sarà accompagnato da un’orchestra invisibile con la complicità artistica del pianista Pasquale Cirillo, dai balletti dell’Associazione La Danse, dai costumi dello Studio3, dalla fine dicitrice Annamaria Cecere, e dai due soci dell’Associazione Noos Yuri Sardi e Carlo Borzachelli.

Viaggiare da soli è bello – dice CarmeloBruna – ma in compagnia è mille volte meglio. Via libera dunque ad un patchwork di stili, suggestioni ed impatti emotivi e vibranti. Ogni brano sarà preceduto da brevi racconti, curiosità e frammenti poetici, creando una tensione narrativa oltre che musicale, esprimendosi attraverso un linguaggio inebriato di fantasia, sensazioni emotive e ricordi di vita. Elementi propedeutici a dipingere un’atmosfera calda, sospesa, che avvolgerà la location “Casina Pompeiana” in un continuo gioco di rimandi, interazione e condivisione con il pubblico, altrettanto protagonista, nonché parte vitale della performance.

La compagnia teatrale CARMELOBRUNA inoltre non è nuova nell’organizzazione e nella partecipazione ad eventi sociali che siano culturali, turistici o di beneficenza. Infatti, in particolare nelle collaborazioni con l’Associazione Noos, il duo si è già distinto nella preparazione e nel coinvolgimento sia di artisti amatoriali che di soggetti con disabilità, in spettacoli che hanno sempre riscosso un notevole gradimento da parte del pubblico.

Appuntamento il 16 Dicembre 2017 alle 20:30, alla Casina Pompeiana nella Villa Comunale in via Riviera di Chiaia.

È richiesto un contributo di 10 euro comprensivo del cocktail di benvenuto.

Per prenotazione e ulteriori informazioni:

• carmelobruna@libero.it - cell.3392012642 – 3319750429 – tel. 081 416008

• evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/1068927196580966/