"Come l'acqua che scorre - Prosa fluida in Pedamentina" per il Festival delle Scale di Napoli

Come l'acqua che scorre - Prosa fluida in Pedamentina con Lo Sguardo che Trasforma

Anche quest'anno torna il Festival delle Scale di Napoli con Scale reali e scale musicali VIII edizione di Tu scendi dalle Scale a cura del Coordinamento scale di Napoli.



Placare la sete di cultura con una passeggiata-spettacolo: si dipanerà dal piazzale San Martino per la Pedamentina fino alla Scala di Montesanto, domenica 8 dicembre dalle 10.30 con appuntamento al Piazzale di San Martino Come l’acqua che scorre. Prosa fluida lungo la Pedamentina organizzata da Lo Sguardo che Trasforma, associazione impegnata nella tutela del paesaggio attraverso l'arte ed il "teatro di Paesaggio"



Lo Sguardo che Trasforma propone un modo nuovo e suggestivo per “abbeverarsi” di paesaggio: un percorso coinvolgente di teatro, danza e musica che evoca le donne legate dalla storia al Castel S. Elmo e alla Pedamentina. Sono in maggioranza donne le autrici e interpreti dello spettacolo che omaggia Marguerite Yourcenar e la sua “Anna Soror”, con il testo di Giuseppina Dell’Aria, e Eleonora Pimentel de Fonseca con il libero adattamento del “Resto di Niente” di Enzo Striano.



Come l’acqua che scorre. Prosa fluida lungo la Pedamentina con la regia di Guido Liotti, vede “sulla scena delle scale” gli attori Roberta Misticone e Guido Liotti; le danzatrice Ambra Marcozzi e il canto e flauto di Livia Berté ( il 26 dicembre invece tornano la cantautrice Giovanna Panza con la chitarra di Edo Puccini

La passeggiata si conclude con un aperitivo ecologico facoltativo presso il Parco dei Quartieri Spagnoli complesso SS Trinità delle Monache, area oggetto di un interessante operazione di recupero La durata complessiva dell’evento è di 2 ore.

“Cerchiamo di trasmettere emozioni vive utili per la ricerca dell’essenza dei luoghi e la loro valorizzazione”, spiega il regista Guido Liotti, che si occupa da oltre 10 anni di progetti ambientali e di rivalutazione urbana e tra i promotori, insieme all’associazione Lo Sguardo che Trasforma, del Coordinamento per il recupero delle Scale di Napoli impegnato apromuovere, recuperare e valorizzare l’immenso patrimonio di 200 percorsi pedonali naturali (135 scale vere e proprie, 69 gradonate) che attraversano la città.