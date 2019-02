“Colour Inside Non solo Swing" all’Hbtoo

Grande attesa per il nuovo appuntamento di Colour Inside. Dopo il successo degli eventi all’Arenile di Bagnoli ed alla Galleria Borbonica, l’originale format ideato da Simona Tagliaferri sbarca all’Hbtoo Venerdì 22 Febbraio (start ore 21) con una serata dedicata allo Swing e molto altro.

“Colour Inside Non solo Swing” è, non a caso, il titolo dell’evento in cui arte, moda, musica, danza e gastronomia saranno assoluti protagonisti per una notte, in una magica atmosfera pronta ad accogliere centinaia di ospiti.

Artisti affermati si esibiranno in uno show straordinario, con i loro suggestivi abiti e acconciature, voci brillanti, corpi sinuosi e danze seducenti in una location esclusiva l’HBTOO, sempre più punto di riferimento del by night napoletano di qualità.

L’obiettivo, spiega l’ideatrice Simona Tagliaferri, è quello di regalare a tutti gli ospiti momenti coinvolgenti attraverso uno spettacolo unico nel suo genere. Sullo sfondo di una spettacolare esibizione di “Swing” che con la sua energia ed il suo sound delicato e raffinato regalerà a tutti nuove e seducenti emozioni.

Lo show sarà condotto dalla straordinaria voce di Raoul & Swing Orchestra, la Red Monium Art con i suoi artisti circensi e ballerini di livello internazionale e la scuola Swingin’ Napoli.

Grande spazio, come sempre, alla moda e bellezza Italiana in una passerella scintillante e di sicuro appeal con la conduzione dell’affascinante Paola Mercurio che presenterà gli abiti dello stilista Luciano Fiore diretta dalla Clarence Model Management di Luigi Bilancio

Ma “Colour Inside” è anche attento alle tematiche sociali, non è un caso collaborazione con la onlus “Donne per il sociale” di Patrizia Gargiulo che sarà presente alla serata.

L’evento è realizzato anche grazie alla collaborazione con alcuni sponsor e partner tecnici.

Fra questi, Eurograf, Smeraglia Luxury Clinic, Baroq Art Bistrot, Casa Piretti Pasticceria, Cioccolato Gallucci Faibano, RDGrent Soluzioni di mobilità, Lubrano Pub-Braceria, Travel Angels, Caffè del Re, Biraphael, Anemone, GAAN Clubbing Concept, Swingin’Napoli

Francesca Romana di Giacomo fashion designer, , Shark Helmets, TCX Focus on Boots, Rev’it,

PixelC3, Make Up Academy by Antonio Riccardo.