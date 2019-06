Colour Inside in Flower Power: evento esclusivo alla Terrazza Flegrea

Ha per titolo “Colour Inside in Flower Power”, il nuovo evento esclusivo – in programma giovedì 13 giugno 2019 alla “Terrazza Flegrea” (interno Arenile di Bagnoli) - ideato da Simona Tagliaferri nel quale arte, moda, musica, danza e gastronomia saranno assolute protagoniste per una notte, sullo sfondo di una magica atmosfera.

Professionisti affermati si esibiranno in uno show straordinario, con i loro suggestivi abiti ed acconciature stravaganti, con voci brillanti, corpi sinuosi e danze seducenti in una location esclusiva come la “Terrazza Flegrea”, ormai punto di riferimento estivo di una Napoli by night glamour e sofisticata. L’obiettivo è sempre quello di regalare a tutti gli ospiti momenti esclusivi attraverso viaggi sensoriali di musica, arte, danza, moda e, ancora, eccellenze gastronomiche e degustazioni a cura di Tenuta San Lorenzo, Pasticceria Poppella, Caffé del Re, Naonis Prosecco e Cortese Premium.

Dress code della serata: “Hyppie Chic”.

Sullo sfondo di un allestimento vintage arricchito dalle spettacolari esibizioni di ballerini professionisti, circensi della Red Monium Art Production accompagnati dal sound energetico degli “Eclissi di Soul” che regaleranno a tutti nuove e seducenti emozioni con la loro musica contagiosa in un’atmosfera estiva mai così attesa. Dulcis in fundo il fashion show, moda e bellezza italiana, firmato “Jariel” di Gabriele Bonomo con una passerella di stile e di sicuro appeal, con la conduzione dell’affascinante Paola Mercurio. Tutto arricchito dall'esposizione di stile della nuova auto Audi A1, un concentrato di sportività dall'anima Urban al passo con le nuove generazioni della concessionaria unica a Napoli Audi A&C Motors e del nuovo gommone di Italiamarine (brand della NauticAmato srl guidata dall’amministratore unico Antonio Amato) per chi ama davvero il mare, il bello e l'avventura.

Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato la Clarence di Luigi Bilancio (moda management), Filippo Caterino (costumista), Rossano Nava (art direction), “Ares” (allestimenti), Christian Key (comunication manager), “PixelC3” (hair style), “Academy by Antonio Riccardo” (make up), Dj Set Duccio Bocchetti e Stefano Scarselli, Art photography Gianni Cirillo e Mario Agozzino. Sponsor della serata: “Italiamarine”, “A&C Motors”, “Jariel”, “Smeraglia Luxury Clinic”, “Pasticceria Poppella”, “Eurograf”, “Agorà Morelli”, “Biblò”, “Travel Angels”, “Caffè del Re”, “Naonis Prosecco”, “Cortese Premium”, “Rosita Gioielli”, “Clarence”, “Pixel C3”, Make up Academy by Antonio Riccardo e “Terrazza Flegrea”.