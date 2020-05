"I Colori della Vita”, raccolta di poesie e testimonianze sulla donazione di organi

I Colori della Vita, video realizzato con gli allievi dei laboratori di Vernicefresca Teatro di Avellino e di Napoli, il 30 maggio 2020 alle ore 17.00, in diretta Facebook sulle pagine ufficiali delle due associazioni, saranno presenti i referenti delle due associazioni che presenteranno il video e le attività di cui sono promotrici.

Le sezioni A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule) di Avellino e Nola-Cimitile avevano nel loro programma per l’anno 2020 la presentazione di una raccolta di poesie e testimonianze dal titolo sul tema della donazione di organi dal titolo “I Colori della Vita“. Purtroppo l’avvento della pandemia ne ha reso impossibile l’evento. Ma i volontari dell’AIDO non si sono certamente fermati nel portare avanti la loro mission di sensibilizzare la popolazione locale alla donazione degli organi.

In collaborazione con l’associazione VERNICEFRESCA TEATRO e gli allievi dei loro corsi di Avellino e Napoli abbiamo realizzato un bellissimo e toccante video dove sono state declamate alcune poesie della suddetta raccolta.

L’AIDO da oltre trent'anni opera a livello nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla delicata tematica della donazione degli organi, affinché le idee di “società” e “solidarietà” si uniscano a quella di “responsabilità“.

In questa ottica, l’AIDO organizza, attraverso le numerose sezioni territoriali, un ventaglio di iniziative che comprendono interventi di informazione sanitaria, educazione civica, eventi divulgativi e ricreativi.

A riprova della validità di tale attività, il Ministero della Sanità nel 1986 ha conferito all'AIDO la medaglia d'oro al merito della Sanità pubblica.

Ad oggi l’AIDO conta 21 sedi regionali - 103 sezioni Provinciali - 1.100 Gruppi Comunali/Intercomunali per un totale di circa 1,4 milioni di iscritti.

L’Associazione Culturale Vernicefresca nasce ad Avellino nel 2003 per farsi promotrice di un progetto di utilità sociale finalizzato alla realizzazione di un centro di didattica teatrale e dei linguaggi dello spettacolo dal vivo. Vernicefresca promuove il teatro e le arti dello spettacolo come strumento di crescita individuale e sociale, veicolo per esprimere, elaborare e condividere concetti e contenuti artistici, estetici e culturali. Il Teatro non è un fine ma un mezzo che permette alle persone di incontrarsi con l’altro e con sé stessi, è il luogo del confronto, è quello che ci permette di non appartenere a nessun luogo, di non essere ancorati a una sola prospettiva, di rimanere in continua transizione ed evoluzione, in questo viaggio che si chiama vita.



“Oggi se sono qui è perché qualcuno ha detto si alla donazione degli organi.

Io faccio la mia parte, tu puoi fare la tua. Di’ sì alla donazione di organi e tessuti”

Felice Peluso