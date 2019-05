I Colori della Vita: moda, cultura e sociale alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile

Ancora una volta l’AIDO, Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, si rende promotrice di un evento sociale e culturale, mirante a diffondere la cultura della donazione degli organi nella comunità locale. La manifestazione, dal titolo I COLORI DELLA VITA , si svolgerà venerdì 31 maggio 2019, a partire dalle ore 19, presso il suggestivo sito storico-archeologico delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, e sarà incentrato su una sfilata di moda, realizzata dall’Istituto Caravaggio di San Gennaro Vesuviano, in collaborazione con l'istituto A. Rosmini di Palma Campania per il settore musicale , con l’istituto Carmine Russo di Cicciano per l'accoglienza e con l'Accademia Triade di Nola.

Ci saranno, inoltre, gli interventi di vari medici per illustrare le tematiche proprie della donazione.

L’evento, ad ingresso libero, ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Cimitile e dall'ASL Napoli 3 Sud.

Saranno presenti il Sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero, la dr.ssa Antonietta Costantini Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud, il dr. Domenico Russo Direttore Distretto Sociosanitario n° 49 , la professoressa di Oncoematologia pediatrica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Fiorina Casale, l’avv. Brigida Saviano, presidente dell’associazione Punto G190 di Ottaviano (NA), il cantante Gennaro De Crescenzo, il filoso scrittore Aldo Di Mauro, la campionessa mondiale di apnea in assetto variabile Mariafelicia Carraturo, il musicista Antonio Franzese.

L’evento è stato ideato e organizzato da Felice Peluso Vice Presidente Aido sez. Provinciale di Avellino coinvolgendo le associazioni AGOP (Associazione genitori oncologia pediatrica), ANED (Associazione nazionale emodializzati e trapiantati) , ANERC (Associazione nefropatici ed emodializzati regione Campania) .