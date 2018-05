"Colonne Sonore", concerto a San Lorenzo Maggiore

CONCERTO “COLONNE SONORE”

Nel COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE, piazza San Gaetano 316, (VIA TRIBUNALI NAPOLI), sabato 5 maggio 2018 ore 20.00, l’Ensemble “Amici del ‘700 Napoletano” con CANTANTE SOPRANO si esibiranno in un programma di capolavori musicali del cinema che tutti conosciamo, canzoni e suite diventate un tutt'uno con la pellicola. Ma alcune colonne sonore, al di là del connubio con le immagini,vivono anche di una vita propria e nel corso dei decenni sono diventate classic album, capolavori della musica, imprescindibili per cogliere l'atmosfera e le vibrazioni del loro tempo.